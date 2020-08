Der Blieskasteler Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt (Awo) öffnet nach langer Corona-Pause ab Donnerstag, 3. September, wieder das Marktcafé in seiner Begegnungsstätte in der Kardinal-Wendel-Straße 6. Um die Hygienevorschriften besser einhalten zu können, wird im September nur das Marktcafé angeboten. Ab Oktober will die Blieskasteler Awo nach und nach mehr Veranstaltungen wiederbeleben. So beginnt am 8. Oktober, 15 bis 17, ein Kurs „Acrylmalerei unter Anleitung“ für eine begrenzte Teilnehmerzahl. Anmeldung bei Günter Bauer unter 06842/3295.

Im Schaukasten an der Begegnungsstätte wird ab Oktober wieder der Monatsplan ausgehängt.