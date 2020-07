Beim Sturz in eine Baugrube hat sich am Donnerstagnachmittag, 2. Juli, ein Bauarbeiter schwer verletzt. Wie die Feuerwehr berichtet, blieb der Mann zwischen einer Hauswand und dem Grubenhang in der St. Ingberter Bert-Brecht-Straße liegen. Nachdem sich ein Notarzt um den Verunglückten gekümmert hatte, transportierten Feuerwehrleute zusammen mit dem Rettungsdienst das Unfallopfer aus dem Gefahrenbereich in einen Rettungswagen. Dieser brachte ihn ins Krankenhaus.