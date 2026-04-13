Wegen Arbeiten am Omnisbusbahnhof ist die Beleuchtung dort vorübergehend außer Betrieb. Laut Stadtverwaltung wird am zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) von Dienstagnachmittag, 14. April, bis einschließlich Freitag, 17. April, die Beleuchtung abgeschaltet. Grund hierfür seien notwendige Arbeiten an zwei Stromverteilern. In den Verteilerkästen haben sich laut Angaben der Verwaltung Tauben eingenistet und dabei Schäden verursacht, die nun behoben werden müssen. Von der Abschaltung betroffen ist ausschließlich die Beleuchtung der Überdachung des ZOB. Die Straßenbeleuchtung im Umfeld des ZOB bleibt weiterhin uneingeschränkt in Betrieb.