Die Pfalzwerke kündigen Arbeiten an den Stromleitungen in Blieskastel-Brenschelbach an. Geplant sind die Wartungsarbeiten für Dienstag und Mittwoch, 26. und 27. Juli, jeweils im Zeitraum zwischen 8 und 16 Uhr im Bereich Brenschelbach-Bahnhof. Während der Bauarbeiten bleibe die Stromversorgung gesichert, weil die Pfalzwerke dann ein Ersatz-Stromaggregat zuschalten. Bürger haben dann allerdings nicht die Möglichkeit, Strom aus eigenen Erzeugungsanlagen ins Netz einzuspeisen – also etwa aus Sonnenkollektoren auf dem Dach. Rückfragen beantworten die Pfalzwerke unter ihrer Kunden-Servicenummer 0621 585-2560.