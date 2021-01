Die Firma Creos Deutschland beginnt Mitte Januar im Wald zwischen St. Ingbert und Rohrbach mit Arbeiten an den Gashochdruckleitungen. Es kommt daher zu Beeinträchtigungen der Wald- und Fahrradwege. Über Jahre wird in Etappen von Rohrbach bis nach Dudweiler gearbeitet. Der Waldparkplatz an der L 243 zwischen St. Ingbert und Spiesen-Elversberg wird ab Mitte Januar gesperrt. Zunächst gibt es auf Waldwegen südlich der Spieser Mühle sowie am Wombacher Weiher nur Behinderungen, ehe diese Routen ab Mitte Februar bis zum Juni ganz gesperrt werden. Während der Bauzeit wird die St. Ingberter Mountainbike-Strecke „Pur“ im betroffenen Bereich umgeleitet, sie bleibt also befahrbar.