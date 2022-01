Die SPD-Bundestagsabgeordnete Angelika Glöckner wird als stellvertretende Sprecherin für Arbeit und Soziales mehr Verantwortung in ihrer Fraktion übernehmen. Ganz oben auf der Agenda steht für sie die Ablösung des Hartz-IV-Systems durch das Bürgergeld. Glöckner, will dies so ausgerichtet sehen, dass Menschen nicht dauerhaft ins soziale Abseits gestellt werden, wenn sie arbeitslos sind, sondern eine rasche Integration in die Gesellschaft möglich wird. „Statt einen billigen Aushilfsjob nach dem anderen annehmen zu müssen, wird der Fokus stärker auf gute Qualifizierung und Ausbildung gerichtet,“ erläutert Glöckner. Um die Integration in den Arbeitsmarkt zu erleichtern, wolle die SPD das begleitende Coaching ausbauen. Glöckner ist überzeugt, dass ein starker Sozialstaat den Zusammenhalt in der Gesellschaft stärkt und die Städte bei den Sozialausgaben entlastet werden.