Reinlegen, in die Pfanne hauen, veräppeln – es gibt viele Bezeichnungen für das, was am 1. April traditionell getan wird. Aber sind Aprilscherze überhaupt noch zeitgemäß? Und welche Erfahrungen haben die Leute selber gemacht? Von falschen Briefen, scherzenden Kindern – und gesellschaftlicher Humorlosigkeit.

Tina Schlesinger gibt die Tradition der Aprilscherze an die Kinder weiter. Die Kindergärtnerin aus Pirmasens findet „Aprilscherze grade unter Kindern ganz witzig. Wir hatten mit ihnen darüber gesprochen, und die Kinder haben sich ganz lustige Sachen für ihre Eltern überlegt.“ Reinlegen hat für sie nicht nur unbedingt was mit dem 1. April zu tun – ihrem Mann hat sie mal unabhängig von diesem Tag einen vermeintlichen Fallschirmsprung geschenkt; im Wissen, dass er so etwas nie machen würde. „Er fand das nicht so witzig“, erzählt sie lachend. Von einer Freundin wurde sie vor Jahren schon mal reingelegt. „Die hat mich angerufen mit verstellter Stimme und hat gesagt, heute Morgen wäre ich mit meinem roten Auto an ein anderes Auto drangefahren“, erinnert sie sich. „ Das war nicht so ein toller Scherz.“

Tina Schlesinger Foto: Laborenz

Ute Palm findet Aprilscherze „zum Teil lustig, wenn sie gut gemacht sind. Grade an diesem Tag bin ich so ein bisschen auf der Hut“, gibt sie zu. Erfahrungen hat sie mit Aprilscherzen per se keine gemacht. Der Althornbacherin fehlen zum Reinlegen die Fantasien, erzählt sie. Sie findet aber, dass es „ein nettes Brauchtum ist, solange es fair bleibt. Ich mag keine Scherze, die jemanden anders total runterziehen.“ Und wenn sie jemanden reinlegen würde? Dann würde sie jemandem vorgaukeln, sie würde wegziehen auf eine Insel.

Ute Palm Foto: Laborenz

„Ich find’s lustig“, sagt Karin Diesler über Aprilscherze. Am Samstag zum Zeitpunkt der Umfrage hat sie noch niemanden reingelegt, „aber es ist ja noch Zeit“. Wem könnte das noch blühen? „Meinem Mann“, kommt es prompt. Dumm nur, dass der daneben steht. Wichtig für sie: „Es darf nur keiner zu Schaden kommen, oder jemanden verletzen. Es soll alles auf der lustigen Schiene sein.“ Wenn sie selbst reingelegt wird, findet die Dellfelderin es witzig. An einen Scherz im Büro erinnert sie sich: „Da hieß es: Du musst da und da hingehen und hast da einen Termin, und dann ist man da hingelaufen, und da war gar nix.“ Sie meint: „In der heutigen Zeit ist man doch froh, wenn man mal lachen kann über irgendwas. Es wird viel gemeckert.“ Allgemein hat sich, findet sie, die Stimmung verschlechtert. Da ist Lachen das beste Gegenmittel.

Karin Diesler Foto: Laborenz

„Es gibt bestimmt ein paar lustige Sachen, solange man da nicht über die Stränge schlägt“, meint Paul Lanninger. „Also, dass man Sachen beschädigt, oder jemand zu Schaden kommt.“ Der 1. April ist für ihn generell ein Tag, wo man „mal mehr Witze machen kann als sonst“. Der Zweibrücker verbindet das eher mit der Schulzeit. Daran, dass er mal konkret reingelegt wurde, erinnert er sich aus dem Stegreif nicht. Er selbst würde eher Freunde auf den Arm nehmen – bei der Verwandtschaft könnte das vielleicht falsch ankommen, fürchtet er.

Paul Lanninger Foto: Laborenz

„Für die Umfrage gibt’s 100 Euro.“ Jessica Krüger dreht den Spieß einfach um und veräppelt die RHEINPFALZ. Gebrandmarkt ist die Zweibrückerin quasi schon von ihrem Bruder. In der Teenagerzeit hat der „immer was von der Familie erzählt, das mich dann richtig auf die Palme gebracht hat. Wo ich dann hingefahren bin.“ Revanchieren durfte sie sich nicht – „weil es mein kleinerer Bruder war“. Sonst findet sie Aprilscherze aber ganz lustig. „Mir fallen aber keine ein. Ich bin nicht der Joker, ich komm immer mit der Pointe zuerst.“ Sie findet, die Leute sind heute humorloser geworden. „Man kann mit vielen nicht mehr Späßchen machen. Viele brodeln einfach schon in sich.“ Vieles findet sie aber auch in der Politik nicht mehr witzig.

Jessica Krüger Foto: Laborenz

Andreas Hergert mag Aprilscherze, weil man dann über was lachen kann. Die Schwester seiner damaligen Freundin hat er mal veräppelt – mit einem Brief, dass sie nicht auf der weiterführenden Schule aufgenommen würde. „Auch die Mama war dabei, die wusste das auch nicht. Es war dann natürlich erst mal ganz miese Stimmung. Als wir es aufgelöst haben, war uns aber keiner böse.“ Aprilscherze gehen für den Zweibrücker immer – aber er meint, im Erwachsenenalter fehlt einem die Zeit. Für ihn muss der Witz immer zur Person passen – „und, er muss ein gewisses Niveau haben. Ohne jemanden in die Pfanne zu hauen oder jemandem wehzutun.“ „Wir leben momentan in so einer krassen weltpolitischen Lage – ich glaub, so ein bisschen Humor gehört einfach dazu.“