Die Krankenkasse AOK gibt ihre Geschäftsräume in der Poststraße auf und ist nun nicht mehr in Zweibrücken vertreten. Der Abschied verlief schleichend.

Bis Ende 2018 hatte die AOK eine eigene Filiale in der Von-Rosen-Straße, die an fünf Tagen die Woche geöffnet hatte. Die gab sie auf und mietete dafür einen Raum im Beratungszentrum der Stadt in der Poststraße 40, gegenüber der VR-Bank. Gleichzeitig halbierte sie ihre Öffnungszeiten und hatte nur noch an zweieinhalb Tagen in der Woche geöffnet. Nun verweisen Aushänge in der Poststraße darauf hin, dass das Kundencenter ganz geschlossen ist.

Auf Nachfrage der RHEINPFALZ teilte AOK-Sprecher Jan Rößler mit, dass die Beratungsstelle Zweibrücken eigentlich schon seit zwei Jahren zu hat. Schon am 16. März 2020 habe man aufgrund der Corona-Pandemie dort keine Beratungen mehr angeboten. Es hätten auch keine Kundenberater mehr von dort aus gearbeitet. Schon vorher habe sich ein Trend zum Kontakt per Telefon oder übers Internet abgezeichnet. Die Kundenberater kämen auf Wunsch auch zu den Versicherten nach Hause. Alle Arbeitsplätze blieben in der Region erhalten, versicherte Rößler. Die Mitarbeiter seien in den nächst erreichbaren Kundencentern in Homburg und Pirmasens im Einsatz.

Was mit den nun freigewordenen Räumen passiert, ist noch nicht klar. Die Zweibrücker Hauptamtsleiterin Alessa Buchmann ist sich aber sicher: „Da werden wir immer wieder eine Verwendung finden.“ In den früheren AOK-Räumen nahe der Vertiefung hinter der Alexanderskirche ist mittlerweile ein Friseursalon eingezogen.

Man erreicht die AOK telefonisch unter der 0800 4772000, per E-Mail an service@rps.aok.de und über die Webseite aok.de/rps.