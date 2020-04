Am Sonntagnachmittag gegen 16.50 Uhr haben Anwohner die Polizei verständigt, weil sie in der Nähe der Autobahn im Zweibrücker Stadtteil Bubenhausen ein unbekanntes Flugobjekt (Ufo) entdeckt hatten. Das seltsame Flugobjekt – etwa 100 auf 20 Meter groß – landete schließlich auf dem Friedhof in Ernstweiler. Nach Angaben der Polizei handelte es sich dabei um ein großes Vlies von einem Erdbeerfeld, das sich durch den Wind gelöst hatte und in großer Höhe davonflog, um Minuten später auf dem Friedhof niederzugehen. Zu Schäden oder Gefährdungen ist es laut Polizei nicht gekommen. Der Besitzer des Vlieses sammelte sein flüchtiges Objekt später wieder ein.