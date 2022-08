Dominik Baumhardt, Anwohner der Landauer Straße, ist geschockt über das Ergebnis der Straßen-Sanierung vor seinem Haus. Ein Flickenteppich sei dort entstanden, findet er. Die Stadt sagt, die Optik der Straße sage nichts über die Qualität aus.

Auf die Erneuerung der Landauer Straße haben sich die Baumhardts gefreut. Ernüchternd sei das Ergebnis: „Was ist das? Da lassen die wirklich teilweise den alten Belag liegen und fräsen den ersten Pfusch nur größer aus und teeren die Lücken wieder zu. Ist das eine Sanierung?“ Vor Ort sind die neuen Asphaltabschnitte der Landauer Straße klar durch den dunkleren Belag zu erkennen. Der alte Belag ist hellgrau, teilweise in einem guten Zustand, teilweise mit ersten Schlaglöchern. Baumhardt findet, eine komplette Sanierung des Straßenbelages wäre besser gewesen.

Die Stadt-Pressestelle erklärt nach Rücksprache mit den Stadtwerken, dass die Baumaßnahme zu keiner Zeit als Sanierung der Landauer Straße gedacht war, „sondern lediglich als Wiederherstellung der Oberfläche geplant war, welche aus der Baumaßnahme aus 2021 resultiert.“ Damals wurden Versorgungsleitungen in der Landauer Straße saniert, der Straßenbelag war nach Abschluss der Bauarbeiten in einem schlechten Zustand. Tatsächlich, so die Stadt, sei die Oberflächen-Wiederherstellung in der Landauer Straße in einem größeren Umfang passiert als wie bei einer Nebenstraße. So sei beispielsweise der Hauptgraben, der im Durchschnitt 1,20 Meter breit sei, bei der späteren Oberflächenwiederherstellung mit einer Breite von 2,40 Metern abgefräst. Das habe erhebliche Mehrkosten für die Stadtwerke bedeutet. „Die Optik sagt nichts über die Qualität der Arbeiten aus. Denn diese wurden von einer Fachfirma für Asphaltier-Arbeiten bestens ausgeführt“, so die Antwort weiter. Ob es wesentlich teurer gewesen wäre, auf einen Schlag die gesamte Asphaltdecke der Landauer Straße auszutauschen, kann die Stadt nicht beantworten. Grund: Dafür wurde kein Angebot eingeholt, es sei auch nie geplant gewesen. Zudem seien Asphaltpreise derzeit tagesabhängig, was ebenfalls hohe Schwankungen bei den Kosten verursachen könne.