Mitglieder des städtischen Bauausschusses wollen am Samstag, 13. November, die Anlieger der Riedingerstraße in Niederauerbach über den geplanten Ausbau ihrer Straße informieren.

Wie Ausschussmitglied Thorsten Gries mitteilt, wird die Parallelstraße zwischen Hofenfels- und Pirmasenser Straße in diesem Jahr ausgebaut. Weil die Straße doch sehr beengt sei, habe der UBZ zwei Planungsvarianten vorgeschlagen, über die der Bauausschuss beschließen muss. Eine Variante gehe von Gegenverkehr aus, die andere sehe eine Einbahnstraßenregelung mit einem Parkstreifen vor. Bevor es in die Endplanung geht, wolle der Bauausschuss nun die Anwohner vor Ort dazu hören und sich ein Stimmungsbild verschaffen, das in die Entscheidungsfindung einfließen werde, so Gries. Die Anwohner könnten am Samstag auch einen Blick auf die Pläne werfen und sich zur Planung äußern.

Mitglieder des Bauausschusses treffen sich mit interessierten Anliegern am Samstag um 13 Uhr in der Riedingerstraße 38. Gries geht davon aus, dass es eine halbe bis zu einer Stunde dauern kann.