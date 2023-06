Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Arbeitsgericht hat am Donnerstag die Zweibrücker Stadtverwaltung in die Schranken verwiesen und zugleich auf ein massives, ungelöstes Problem in einer Abteilung hingewiesen.

Nach einem gestrigen Urteil der Kammer muss die Stadt eine Mitte Mai wegen angeblich beharrlicher Arbeitsverweigerung und anderer Vorwürfe gekündigte, dann freigestellte Abteilungsleiterin weiterbeschäftigen.