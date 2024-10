Der sechste Tag im Prozess gegen den afghanischen Asylbewerber, der im März seinen 30-jährigen Mitbewohner in der Junkersstraße mit vier Messerstichen fast getötet haben soll, ist vorbei. Am Freitag wurden die Plädoyers am Schwurgericht Zweibrücken gesprochen. Nun steht das Urteil kurz bevor.

Staatsanwalt Rouven Balzer geht von versuchtem Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung aus. Vor dem Schwurgericht Zweibrücken