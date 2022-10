Am Dienstagmorgen wurden im Saarland zeitgleich mehrere Anwesen durchsucht. Bei einer Razzia gegen mutmaßliche Mitglieder der als Terrorvereinigung eingestuften kurdischen Arbeiterpartei PKK durchkämmten Polizeieinheiten Wohnungen in Lebach, Völklingen, Losheim und Beckingen sowie eine Einrichtung in der St. Johanner Straße in Saarbrücken. Die Saarbrücker Polizei hielt die Adresse geheim, doch Anwohner des Mehrfamilienhauses gegenüber dem Kino „Cine-Star“ bestätigen später einen großen Polizeieinsatz. Auch Spezialkräfte waren beteiligt. Wie die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz mitteilte, wurden in Lebach, Völklingen, Losheim und Beckingen Wohnungen von Beschuldigten durchsucht. In Saarbrücken hat ein kurdisches Zentrum seinen Vereinssitz, auch dort kamen die Beamten am frühen Morgen vorbei.