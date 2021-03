Der übliche Ansturm auf das Outlet an einem verkaufsoffenen Sonntag blieb aus. „Die Leute sind einfach vernünftig und erkennen, welch eine schwierige Situation durch den Corona-Virus vorherrscht“, fand Centerdirektor Sebastien Mercier. Vorbereitet war man auf einen üblichen hochfrequentierten Einkaufstag. Vor den Verkaufseinheiten, die alle bis auf Nike (technische Probleme) und die Gastrobetriebe geöffnet hatten, waren Warteschlangen ein seltenes Bild. Gemütliches Schlendern war angesagt und auch der Umsatz dürfte eher überschaubar gewesen sein. „Wir haben eigens für den Tag ein Schnell-Testcenter mit dem ASB Zweibrücken eingerichtet, in dem man sich kostenlos testen lassen kann“, berichtete Mercier. Das Angebot nutzten sowohl Mitarbeiter wie Besucher. Vom Textilhandelsverband und von der Industrie- und Handelskammer Rheinland-Pfalz gab es im Vorfeld scharfe Kritik an der Sonntagsöffnung des Centers, die durch eine jahrelang bestehende Ausnahmeregelung ermöglicht wurde.