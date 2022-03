Ab Montag setzt der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) die Arbeiten an der Umgehung Altstadt-Ost Blieskastel an im Bereich der L113 fort. Nach der Winterpause erfolgt der Umbau des Anschlusses der ehemaligen L113 (Bahnhofstraße) an den Kreisverkehr an der B 423. Für die Arbeiten werden die Zu- und Ausfahrt des Kreisverkehrs in Richtung Rathaus gesperrt. Die Baustelle soll bis 25. März abgeschlossen sein, teilt der LfS in Neunkirchen mit. Der Verkehr wird innerorts über die neue L113 und die B423 umgeleitet. Der LfS rechnet mit Staus und längeren Fahrzeiten für Verkehrsteilnehmer.