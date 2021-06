Die Polizei warnt wieder vor Telefonbetrügern. Diesmal geht es um Fälle aus Schmitshausen, Walshausen und Zweibrücken.

Am Mittwoch rief eine aufgebrachte Frau bei einem älteren Ehepaar aus Schmitshausen an, die vorgab, ihre Enkeltochter zu sein und auf der Polizeistation in Zweibrücken zu sitzen. Sie erzählte, sie habe eine Frau totgefahren und brauche nun Hilfe. Ähnliche Anrufe ereigneten sich laut Polizei bei vier Personen zwischen 69 und 87 Jahren aus Zweibrücken und einem 83-jährigen Mann aus Walshausen. Alle Betrüger gaben sich als Verwandte aus und behaupteten, sich in einer Notsituation zu befinden und eine große Geldsumme zu benötigen.

Alle Opfer, die möglicherweise anhand ihrer älter klingenden Vornamen ausgesucht wurden, erkannten laut Polizei die betrügerischen Absichten der Anrufer. In keinem Fall kam es zur Übergabe von Geld. Bei den Anrufern handelte es sich um Männer und Frauen, die alle Hochdeutsch (einmal mit schwäbischem Einschlag) sprachen. In einem Fall rief eine weinende Frau an, die den Hörer an einen angeblichen Polizisten weitergab.

Die Polizei warnt: „Vertrauen Sie niemandem am Telefon und übergeben Sie kein Bargeld an fremde Personen.“ Die Polizei bittet auch darum, solche Anrufe immer zu melden.