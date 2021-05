Nun kann man vergeichen: Am 16. April war die Kabarettistin Anny Hartmann im Zweibrücker Livestream mit ihrem Porgramm „No Lobby is perfect!“, am Freitag, 7. Mai, um 23.30 Uhr kann man sie im SR Fernsehen erleben bei „Alfons und Gäste“zusammen mit dem Musikkabarettduo Pigor & Eichhorn. Die Diplom-Volkswirtin Anny Hartmann ist eine der scharfzüngigsten deutschen Kabarettistinnen. Anny Hartmann besitzt einen scharfen Verstand und eine ebenso scharfe Zunge, sie ist schnörkellos und unangepasst, allein und im Zusammenspiel mit anderen Kaberettisten wie Alfons, dem französelnden Gastgeber.