Die Bauabteilung der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land bekommt im März eine neue Leiterin: Annika Bartmann wird Nachfolgerin von Wilfried Lauer, der in Ruhestand geht.

Annika Bartmann ist Mitte 30, stammt aus Mauschbach und wohnt in Oberauerbach. Sie arbeitet seit 2013 in der Verbandsgemeindeverwaltung und ist derzeit stellvertretende Leiterin der Bauabteilung. Sie übernimmt ihre neue Aufgabe am 1. März. Die Leitung wurde laut Verbandsbürgermeister Björn Bernhard nur intern ausgeschrieben, der Verbandsgemeinderat hat der Neubesetzung bereits zugestimmt. Die nun frei werdende Stellvertreterstelle ist öffentlich ausgeschrieben, Bewerbungsschluss ist Ende des Monats.

„Machen Sie ein bisschen Werbung für die Ausschreibung, das ist ’ne wirklich tolle Stelle“, sagte Annika Bartmann am Freitag im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Sie mache das gerne, und „für einen Verwaltungsjob ist man so viel draußen“.

Wilfried Lauer, der in Mauschbach wohnt, war seit 2005 Leiter der Bauabteilung. Er arbeitet seit fast 50 Jahren in der Verbandsgemeindeverwaltung, wo er Mitte der 70er Jahre auch seine Ausbildung begann.