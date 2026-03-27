Anne Oberle (Vorsitzende) und Jörg Wagner (stellvertretender Vorsitzender) stehen künftig an der Spitze des Stadtverbands für Sport. Sie wurden in der Mitgliederversammlung am 18. März im Sportheim des FC Oberauerbach zu den Nachfolgern von Bianca Grehl und Thomas Wolf gewählt. Letztere hatten beide angekündigt, für eine Wiederwahl nicht mehr bereitzustehen. Im Amt bestätigt wurden Kassenverwalter Rolf Holzmann, Schriftführer und Pressewart Matthias Stephan, Sportwart Holger Passauer sowie Beisitzerin Anne Bauer. Neu gewählt wurde Beisitzer Thomas Neu. Der Vorstand wird ergänzt durch Holger Seib (Sportamt), Stefan Roth (Vertreter der Sportjugend) und Frank Schmid (Vertreter des Sportkreises).