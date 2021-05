Kultur zu Hause: Anne Oberle kennen Zweibrücker vor allem als erfolgreiche Springreiterin. In Sachen Kultur mag es die Vorzeigesportlerin ebenfalls dynamisch. Das bedeutet in erster Linie Musik hören und Filme gucken. Von ihren Lieblingen natürlich.

„Wir hören im Moment ganz viel Après-Ski“, verrät sie direkt und lacht dazu. Damit lasse sich der Corona-Blues recht gut verarbeiten. Unabhängig vom jahreszeitlich bedingten Après-Ski bleibt die erfolgreiche Springreiterin der dynamischen Musik treu. „Ich höre gerne die Toten Hosen. ,Steh auf, wenn du am Boden bist’. Das passt derzeit gut, ist aber eher sentimental. Wenn ich was brauche, das mich aufbaut, dann höre ich ,Bonny & Clyde’“, nennt Oberle gleich zwei Lieblingstitel.

„Steh auf, wenn Du am Boden bist“ stammt aus dem Jahr 2002 und wurde auf der CD „Auswärtsspiel“ veröffentlicht. Das ist eine CD, die überraschend deutlich die ernsthafte Seite der Punkrocker in den Mittelpunkt rückte. „Was zählt“, die erste Single hieraus, schwankt zwischen Schwermut und hartem Rockrefrain. „Nur zu Besuch“ ist ein herausragendes Lied über den Tod, das Sänger Campino an ein Grab führt. Das wollte damals so gar nicht zu einer Gruppe passen, die zuvor schon Nichtigkeiten, wie eisgekühlten Bommerlunder besang.

Anne Oberles „Steh auf, wenn du am Boden bist“ ist musikalisch zwar in der Mitsingliedkategorie einzuordnen, hat aber in der Sprache der damaligen CD ebenfalls einen ernsten Hintergrund. Die Hosen fingen an, erwachsen zu werden.

Als die Toten Hosen hingegen 1996 „Bonny & Clyde“ veröffentlichten, waren sie vor allem noch die im Wettbewerb mit den Ärzten stehende andere deutsche Spaßpunkgruppe. Hier geht es um Liebe, die mitten ins Herz trifft. „Komm wir klauen uns ein Auto. Ich fahr dich damit rum. Und wir spielen Bonny und Clyde“, lautet der Refrain. Träumen darf man ja. Die Single stammt aus „Opium fürs Volk“ und enthält mit „Zehn kleine Jägermeister“ auch einen herrlich spaßigen Abzählreim für Erwachsene.

Das Lieblingsalbum der Toten Hosen für Anne Oberle ist aber „Kauf mich“ von 1993. „Das ist das Album meiner Jugendzeit. Ich habe einen älteren Bruder. Von daher kannte ich die Hosen damals schon. Im Grunde bin ich mit den Hosen sogar aufgewachsen.“

Oberles Lieblingssong hieraus ist „Wünsch dir was“. Der Moskito Kinderchor aus Meerbusch singt die Einleitung zu einem positiven Stück Rock’n’Roll, in dem der Glaube an den Wandel der Menschheit zum Gutem herausgeschwitzt wird. Hierauf gibt es mit „Alles aus Liebe“ auch die erste Ballade der Toten Hosen, die allerdings mit einer bitterbösen Pointe endet. Wie es sich für eine Punkband eben gehört.

In Sachen Film hat sich die 41-Jährige zu Weihnachten die Zeit genommen, viele Filme ihres Lieblingsschauspielerduos anzuschauen. „Was ich liebe und immer wieder anschaue, sind Filme von Bud Spencer und Terence Hill. Die kann ich 1000-mal gucken. Das kommt auch von früher. Die habe ich schon als Kind geguckt. Ich war damals auch so ein bisschen in den Terence Hill verliebt“, verrät die Mutter dreier Kinder. Und: „Ich gucke zwar Filme aus allen Genres. Aber zum Aufheitern im Moment eher Komödien.“

Für Fernsehserien fehlt Oberle die Zeit, „wir haben auch kein Netflix“. Das Gleiche gilt fürs Lesen. „Seitdem die Kinder auf der Welt sind, ist das schwierig. Jetzt muss ich aber trotzdem was sagen, oder?“

Dann schwärmt die Mittelbacherin von den Harry-Potter-Büchern von Joanne K. Rowling. „Ich habe die Leute vorher nie verstanden, die so ein Aufheben drum machen. Dann habe ich selber damit angefangen, die Bücher zu lesen. Weil ich erst ein Buch lesen will und danach den Film schaue. Deshalb habe ich auch den kleinen Hobbit gelesen.“

J.R.R. Tolkiens „Der kleine Hobbit“ wurde nach der weltweit erfolgreichen „Herr der Ringe“-Triologie ebenfalls von Peter Jackson verfilmt und in drei Teilen in die Kinos gebracht. Allerdings um Elemente bereichert, die es im Kinderbuch von Tolkien so nie gegeben hat.

