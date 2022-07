Die jüngeren Geschwister wollten auch ran an die Bücher: Dafür haben Stadtbüchereileiterin Anne Detzler und Stefanie Neuendorf, die die Jugendbücherei leitet, den Lesesommer erweitert. Am Montag geht’s los.

Nein, der Vorlesesommer heißt nicht so, weil er zeitlich vor dem eigentlichen Lesesommer über die Bühne geht. Es geht darum, dass Kindergartenkinder im Alter zwischen zwei und sechs Jahren vorgelesen bekommen.

„Die jüngeren Geschwister von den Lesesommer-Teilnehmern sagen oft: Hm, und wir?“, erklärt Anne Detzler und nippt an ihrem Espresso. Diesem Wunsch ist das Land jetzt nachgekommen und hat sich den Vorlesesommer überlegt.

Das hat auch den Vorteil, dass schon Kinder ab zwei Jahren mit Büchern in Verbindung gekommen. „Dass sie, bevor sie lesen lernen, den ersten Schritt machen“, erklärt Neuendorf. Denn Lesen ist wichtig – es fördert das Sprachgefühl, die Ausdrucksweise und regt die Fantasie an.

Das ist aber längst nicht bei allen Kindern der Fall: „Es gibt immer noch viele Kinder, die überhaupt keine Bücher daheim haben“, erzählt Stefanie Neuendorf. „Das ist traurig, aber das gibt’s – auch in Zweibrücken.“

Die Kindergartenkinder können selbst auswählen, welches Buch sie sich vorlesen lassen wollen. Drei Bücher müssen es mindestens sein. Beim eigentlichen Vorlesesommer für Jugendliche, der übrigens im gleichen Zeitraum stattfindet, müssen die Teilnehmer einen Erfolgscheck auf dem Papier machen – mit Fragen zum Buch, um zu beweisen, dass sie das auch tatsächlich gelesen haben. Beim Vorlesesommer ist das nicht so: Die Kinder müssen ein Bild malen, das mit einem der drei gelesenen Bücher zu tun hat.

Auch die Vorleser können die Kinder aussuchen – es können Geschwister, Eltern, Oma oder Opa sein. „Jeder kann vorlesen, das ist komplett egal. Die Person, die vorliest, kann wechseln“, so Neuendorf.

An alle Kindergärten gingen die Anmeldungen raus. Am Montag um 16 Uhr startet der (Vor)-Lesesommer mit einer gruseligen Lesung: „Gespensterjäger auf eisiger Spur“ begleitet den zehnjährigen Tom, der zusammen mit Frau Kümmelsaft seine Angst vor Gespenstern bezwingt. Für die Lesung sind noch Plätze frei.

