Am Dienstag ist am zweiten Tag in Folge keine einzige Corona-Neuinfektion festgestellt worden. Das gilt sowohl für die Stadt Zweibrücken als auch für den Landkreis Südwestpfalz. Die Stadt Pirmasens hat schon seit mehreren Tagen keine Neuinfektionen mehr registriert. Damit scheint auch für Zweibrücken der Trend steigender Inzidenz gebrochen. Am Mittwoch fällt die Inzidenz von zuvor 70 auf 44. Das gibt Anlass zur Hoffnung, dass nun auch die Stadt Zweibrücken sich für längere Zeit unter die Inzidenz-Marke 50 vorarbeiten kann – sofern sich im Kindergarten Rimschweiler keine Kinder angesteckt und das Virus mit nach Hause getragen haben. Am Dienstag bedeutete die Inzidenz 70 für Zweibrücken die zweithöchste in ganz Deutschland. Die höchste hatte Schweinfurt. Am Mittwoch war Zweibrücken mit einer Inzididenz von 44 laut Robert-Koch-Institut nur noch Fünftletzter. Pirmasens hat mit einigen anderen Städten und Kreisen die niedrigste Inzidenz in Deutschland, nämlich null.