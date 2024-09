Was sich vergangene Woche am Zweibrücker Amtsgericht bei der Verhandlung im Saal 2 abspielte, war an Skurrilität kaum zu überbieten. Einem in Zweibrücken Geborenen, der später zum Graf und Baron mutierte, warf die Staatsanwaltschaft Urkundenfälschung vor. Der Angeklagte nutzte die Gelegenheit zur Ein-Mann-Show – und ging selbst zur Attacke über.

Nicht genug, dass der Angeklagte die Anschuldigungen zurückwies – er griff vielmehr Staatsanwaltschaft und Richterin an und dozierte eine ganze Weile darüber, wie