Es wird künftig ein Familientreffen im Stadtrat geben. Anja Gauf-de Gruisbourne, Ehefrau von Bürgermeister Christian Gauf, wird für die CDU künftig im Stadtrat sitzen. Die 52-jährige Arzthelferin wird für den verstorbenen Christdemokraten Andreas Hüther in das Gremium nachrücken. Das städtische Hauptamt bestätigte auf Anfrage, die 52-Jährige habe am Freitagmorgen mitgeteilt, das Mandat anzunehmen. Gauf-de Gruisbourne trat bei der Kommunalwahl im Mai 2019 auf Listenplatz 29 an und erhielt 3577 Stimmen.