Anita Schäfer, Bundestagsabgeordnete des hiesigen Wahlkreises, zieht keinen der beiden möglichen Kanzlerkandidaten von CDU/CSU vor. Sie hält sowohl Armin Laschet (CDU) als auch Markus Söder (CSU) für fähig.

Von dem Umfragen her sieht Schäfer einen großen Vorteil beim bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Er habe sich in der Corona-Krise als Machertyp hervorgetan. „Armin Laschet jedoch erscheint mir in seinen politischen Standpunkten beständiger und zuverlässiger“, so Schäfer über den Ministerpräsidenten aus Nordrhein-Westfalen. „Grundsätzlich halte ich sowohl Armin Laschet als auch Markus Söder für sehr kompetente und profilierte Bewerber, die beide definitiv das Potenzial zum Kanzler haben“, schreibt Schäfer in einer Pressemitteilung. Besonders wichtig sei der Bundestagsabgeordneten, „dass wir uns über die Kandidatenfrage nicht zerstreiten“. Eine lange Nabelschau könne sich CDU/CSU nicht erlauben.