Hoher Sachschaden entstand am Montagnachmittag, als ein Traktor einem anderen Fahrzeug ausweichen musste und dabei der Anhänger mitsamt der Ladung umkippte.

Laut Polizei fuhr der Landwirt von Walshausen in Richtung Kirschbachermühle, als er mit seinem überbreiten landwirtschaftlichen Gespann – ein Schlepper mit hochwandigem 20-Tonnen-Anhänger – nach rechts auf den leicht abschüssigen unbefestigten Grünstreifen ausweichen musste, um dem Gegenverkehr Platz zu machen. Der mit Grünschnitt voll beladene Anhänger kippte dabei nach rechts um, und die Ladung verteilte sich auf der angrenzenden Wiese. Um den Anhänger zu bergen, wurde die Straße eine halbe Stunde gesperrt. Es entstand Sachschaden am Anhänger – 10.000 Euro inklusive Ladung – und Flurschaden an der Wiese.