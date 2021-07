Das für Samstagabend geplante „Dinner in Weiß“ in Zweibrücken fällt aus. Das teilte Andreas Michel, Vorsitzender des Veranstalters Gemeinsamhandel Zweibrücken, mit. Grund ist die laut Michel sehr ungünstige Wettervorhersage fürs Wochenende. Beim „Dinner in Weiß“ tragen alle Gäste weiße Kleidung, die Tische sind komplett in Weiß gedeckt, und selbst bei der Verpflegung, die die Gäste selbst mitbringen, dominieren helle Farben. 120 Gäste sollten sich am Samstagabend in der Gartenanlage Rücker in Ixheim treffen, der Eintritt war frei. Vergangenes Jahr war das Dinner wegen der Corona-Pandemie ausgefallen.