Die Bundestagsabgeordnete Angelika Glöckner will Mitglied des Bundesvorstands der Vereinigung Europa-Union Deutschland werden. Das gab die Sozialdemokratin bekannt. Die SPD-Politikerin hatte bei der Bundestagswahl im September den Wahlkreis Pirmasens zum zweiten Mal in seiner Geschichte für die SPD direkt gewonnen. „Wie wichtig die Europäische Union für Deutschland ist, merken wir hier in der Grenzregion besonders“, erklärte Glöckner. „Der Wegfall der Schlagbäume ist das Symbol für die Einheit Europas und hat den Menschen in der Südwestpfalz viele Chancen und Möglichkeiten eröffnet. Als Mitglied im Europaausschuss des Bundestages und Vorstandsmitglied der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung setze ich mich schon seit Jahren dafür ein, dass der grenzüberschreitende Austausch noch intensiver wird. Mit meiner Kandidatur für einen Sitz in im Bundesvorstand der Europa-Union will ich die Ämter miteinander verknüpfen und wichtige Gesprächskanäle öffnen.“ Die Wahl des Vorstands erfolgt am Samstag.

Die Europa-Union Deutschland existiert seit 1946 und ist der deutsche Arm der europaweiten Union Europäischer Föderalisten (UEF). Mit rund 17.000 Mitgliedern ist sie die größte Bürgerinitiative für Europa in Deutschland. Sie versteht sich als überparteiliche Vereinigung, die sich für ein friedliches, freiheitliches und föderales Europa einsetzt.