Der Mordprozess von Bubenhausen ist ohne Urteil beendet. Am Dienstagmorgen, am Tag, an dem das Urteil hätte gefällt werden sollen, teilte das Landgericht Zweibrücken in einer kurzen E-Mail-Nachricht mit, dass der 37-jährige Angeklagte in der Nacht auf Dienstag in der Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Zweibrücken verstorben sei.

Die Anklage hatte dem Mann vorgeworfen, am 4. Dezember 2023 seine 33-jährige Ehefrau im Keller ihres Wohnhauses in Bubenhausen getötet zu haben. Nach neuntägiger Beweisaufnahme vor dem Schwurgericht Zweibrücken war der Urteilsspruch für Dienstag, 12 Uhr, vorgesehen. In ihrem Plädoyer am 10. Juli hatte die Staatsanwaltschaft gefordert, den Angeklagten zu einer lebenslangen Haftstrafe wegen Mordes aus Heimtücke und niedrigen Beweggründen zu bestrafen. Auch eine besondere Schwere der Schuld sei gegeben. Der Verteidiger hatte auf Freispruch plädiert. Aus Gründen der Pietät und weil jetzt ein Todesermittlungsverfahren durchgeführt werde, gab das Gericht am Dienstag keine weiteren Informationen heraus.