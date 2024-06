Angebranntes Essen hat am Sonntagabend ein Feuer verursacht. Wie die Polizei St. Ingbert berichtet, haben drei Bewohner des Mehrfamilienhauses in der Hobelsstraße zeitweise evakuiert werden müssen. Verletzt worden sei niemand; jedoch sei am Putz- und Mauerwerk sowie an der Einrichtung des Hauses ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich entstanden. Feuerwehrleute gingen, ausgerüstet mit Atemschutzgeräten, ins dreistöckige Gebäude und löschten im ersten Obergeschoss den Herd ab. Die anderen Trupps durchsuchten parallel das Gebäude nach weiteren Personen. Der Brand war, so Feuerwehrsprecher Florian Jung, schnell unter Kontrolle gebracht. Weil viele Rettungskräfte und rund 50 Feuerwehrleute zum Haus ausgerückt waren, hat die Polizei am Abend die Kaiser- und Wollbachstraße komplett gesperrt. Da die Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen ist, zurzeit nicht bewohnbar ist, hat die Stadtverwaltung St. Ingbert laut Jung eine Notunterkunft für die Bewohner organisiert. Die Polizei hat nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung eingeleitet.