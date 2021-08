Zwei angebliche Medikamentenauslieferinnen versuchten sich am Donnerstagmorgen gegen 10.30 Uhr in eine Wohnung in er Scheiderbergstraße zu drängen. Wie die Polizei berichtet, forderten zwei Unbekannten die Anwohnerin auf, einen Zettel für den Nachbarn zu unterschreiben. Dabei versuchten sie, sich in die Wohnung der Geschädigten zu drängen. Die Polizei vermutet, dass die eine Unbekannte die Dame ablenken sollte, während die andere die Wohnung nach Diebesgut durchsucht. Der Anwohnerin kam das Verhalten der Frauen komisch vor, sie verwies sie der Wohnung. Ein Schaden ist nicht entstanden. Die eine Frau soll rund 1,60 Meter groß und circa 40 Jahre als sein, sie war von schmaler Statur, hatte dunkle Haare mit Pagenschnitt. Die andere Frau maß etwa 1,70 Meter, war von kräftiger Statur, rund 50 Jahre alt, hatte ein rundes Gesicht und blond-graue Haare. Die Polizei sucht Zeugen, Telefon 06332 9760.