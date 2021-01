Eltern, deren Kinder ab Sommer von der vierten Grundschulklasse an eines der beiden Zweibrücker Gymnasien oder eine Realschule plus wechseln sollen, müssen in der ersten Woche im Februar bei den Schulen vorsprechen. Dann nehmen die drei weiterführenden Schulen die Anmeldungen entgegen.

Die Schulen haben für die Anmeldungen von Montag, 1. Februar, bis Freitag, 5. Februar, von 8 bis 12 Uhr und von Montag bis Donnerstag von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Damit sich coronabedingt möglichst wenig Eltern in den Schulen begegnen, müssen die Eltern im Vorhinein einen Anmeldetermin mit den weiterführenden Schulen vereinbaren.

Das Helmholtz-Gymnasium plant jeweils fünfzehnminütige Zeitfenster pro Anmeldung ein. Eltern können sich telefonisch unter 06332/92540 oder per Mail (helmholtz-gymnasium@web.de) melden und einen Termin vereinbaren. Die Anmeldeunterlagen sind auf der Homepage zu finden (www.helmholtz-zweibruecken.de).

Die Anmeldung für die gemeinsame Orientierungsstufe von Hofenfels-Gymnasium und Mannlich-Realschule plus erfolgt in den beiden Sekretariaten, wobei man sein Kind dort auch für die jeweils andere Schule anmelden kann. Jeweils 15-minütige Termine für die Anmeldung im Sekretariat des Hofenfels-Gymnasiums können online (www.hofenfels.de) oder telefonisch (06332/48060) vereinbart werden. Termine für die Anmeldung im Sekretariat der Mannlich-Realschule plus (mannlich-rs.de) – jeweils 15 Minuten – sind telefonisch unter 06332/972411 zu buchen.

Wer sein Kind für die Herzog-Wolfgang-Realschule plus(www.hwrsplus-zw.de) anmelden möchte, hat dafür in der ersten Februarwoche 20 Minuten Zeit. Termine werden unter der Telefonnummer 06332/92900 oder per E-Mail an hrwsplus@schule-zw.de vergeben.

Formulare für die Anmeldung können auf der Homepage der jeweiligen Schule heruntergeladen, ausgedruckt und ausgefüllt mitgebracht werden. Die Formulare können auch zusammen mit den Damen des Sekretariats in der Schule ausgefüllt werden.

Es reicht, wenn ein Elternteil zur Anmeldung erscheint. Mitzubringen sind: Geburtsurkunde (zur Einsichtnahme), Anmeldeformular der abgebenden Grundschule, Halbjahreszeugnis 2020/21 sowie der Nachweis über Masernschutz (Impfausweis oder ärztliche Bestätigung).