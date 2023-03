Ein Anfang 20-Jähriger hat sich am Mittwochabend eine wilde Verfolgungsfahrt mit der Polizei geleistet. Die fast halbstündige Fahrt startete an einer Tankstelle in Spiesen-Elversberg und endete schließlich in Blieskastel.

Eine Funkstreife, so der Polizeibericht, wollte den Anfang 20-jährigen VW-Golf-Fahrer an einer Tankstelle in Spiesen-Elversberg einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Fahrer dachte aber nicht ans anhalten und fuhr trotz mehrfacher Anhaltesignale in Richtung Autobahn davon. Die Polizei nahm die Verfolgung auf und jagte den Golf-Fahrer über Kirkel-Limbach, Homburg bis nach Blieskastel. Dorf bretterte der Golf-Fahrer mit hoher Geschwindigkeit durch den Ort, überfuhr mehrere rote Ampeln und fuhr teilweise im Gegenverkehr. In der Zweibrücker Straße war schließlich Schluss mit der Verfolgungsfahrt. Laut Polizei war der Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheines und hatte offenbar vor Fahrtantritt Drogen genommen. Der VW war zudem weder zugelassen noch versichert.