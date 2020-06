Andre Hampel, langjähriger Akteur des SV Herschberg, wechselt zur kommenden Spielzeit 2020/21 zum Bezirksliga-Aufsteiger SV Battweiler. Der vielfältig im Offensivbereich einsetzbare Hampel, der auch zwei Jahre in der Verbandsliga für die Herschberger spielte und im Vorstand des Vereins tätig war, half in der vergangenen Saison auch als Co-Trainer an der Seite von Daniel Lenhard mit. Vor zwei Jahren spielte er zusätzlich mit einem Zweitspielrecht noch bei der TSG Niederath, da er beruflich in der Nähe von Frankfurt am Main wohnte. In der Jugend kickte der pfeilschnelle 26-Jährige beim SV Hermersberg und beim TuS Heltersberg und hat auch langjährige Erfahrung in der Bezirks- und Landesliga gesammelt.