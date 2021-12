Am Montag, am ersten Werktag nach Weihnachten, ließen sich sehr viel mehr Menschen im Impfzentrum am Busbahnhof impfen als an den Tagen vor Weihnachten. Deshalb bildete sich wieder bis zum späteren Nachmittag eine lange Schlange vorm Impfzentrum. Der Andrang war in dieser Stärke nicht erwartet worden. Auch von Dienstag bis einschließlich Donnerstag kann man sich wieder im Impfzentrum gegen Corona impfen lassen. Von Dienstag, 28. Dezember, bis Donnerstag, 30. Dezember, ist es jeweils zwischen 14 und 20 Uhr geöffnet. Man braucht keinen Termin. Es lässt sich aber schlecht vorhersagen, wann der Andrang größer ist und wann man sofort drankommt. Erfahrungsgemäß ist in den ersten Stunden mehr los, also vermutlich von 14 bis 17 Uhr. Zum Abend hin flaut der Strom der Impfwilligen gemeinhin ab. Die größte Chance, sofort dranzukommen, dürfte man zwischen 19 und 20 Uhr haben. Man kann sich die erste, die zweite oder die dritte Spritze verabreichen lassen. Wer sich die dritte Spritze holt, also die Auffrisch- oder Booster-Impfung, der sollte nachweisen können, dass mindestens drei Monate seit der Zweitimpfung vergangen sind. Mitzubringen sind Personalausweis und - falls vorhanden - Impfpass. Kinder zwischen zwölf und 15 Jahren werden geimpft, wenn ein Elternteil mitkommt. 16- und 17-Jährige benötigen eine schriftliche Zustimmung eines Elternteils, müssen aber nicht begleitet werden. Am 31. Dezember, am Neujahrstag und am 2. Januar bleibt das Impfzentrum geschlossen. Im neuen Jahr öffnet es wieder am Montag, 3. Januar. Es soll dann täglich von montags bis freitags geöffnet sein.

