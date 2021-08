Der Zweibrücker Fotograf Andréas Lang bekommt am Mittwoch für sein Projekt „Lagos – Eine Geschichte des Verschwindens“den Förderpreis des Kunstpreis Fotografie Lotto Brandenburg. Dazu gehören 21 Fotografien und zwei Videos. Der Preis ist mit 5000 Euro dotiert.

Nahe der Millionenstadt Lagos in Nigeria, liegt der ehemalige Sklaven-Hafen Badagry. Von hier wurden die Sklaven verschifft. Mitten in Lagos City, auf Lagos-Island, ist das Brazilian Quarter, ein historisches Viertel welches von sogenannten Retornados in der Mitte des 19. Jahrhundert aufgebaut und bewohnt wurde.

Die Retornados waren von ihren portugiesischen Herren freigelassene Sklaven, die von Brasilien aus Mitte des 19. Jahrhunderts in ihre ehemalige Heimat zurückkehrten und dort eine neue Elite und Bourgeoisie bildeten. Die Retornados integrierten sich in das britische Kolonialsystem und trieben Handel, die katholischen Schulen mit ihrer strikten Disziplin und Erziehung bildeten eine zentrale Funktion für diesen sozialen Aufstieg.

Die Schulen gibt es noch und die Nachkommen der Retornados tragen die portugiesischen Nachnamen ihrer Vorfahren. Die historischen Gebäude des Brazilian Quarter verfallen allerdings zu Ruinen oder sind vom Abriss bedroht, durch Spekulation und eine rasant wachsende Stadt von 22 Millionen Einwohnern.

Langs Projekt entstand 2017 auf Einladung und in Zusammenarbeit mit dem Goethe Institut Lagos, Nigeria. Die Arbeiten wurden in Lagos, Porto Alegre (Brasilien), Brasilien und auf der Lagos Biennale 2019 ausgestellt.

Das Video „School Parade“ zeigt das jährliche Abschluss-Sportfest und die Parade der Studenten im katholischen Saint Gregorys College. Die meisten der Studenten sind Nachkommen der Retornados, die Parade ist eindeutig britischem Militärdrill nachempfunden und eine Spur der Kolonialzeit. Das Video „The Nigerian Stock Exchange Prayer“ zeigt das christliche Gebetsritual der Börsenhändler zum Börsenstart am Wochenbeginn in Red Eagles Roof, Lagosa 2017.

Andréas Lang wurde 1965 in Zweibrücken geboren, er machte Abitur am Helmholtz-Gymnasium und widmete sich später in Paris der Modefotografie. Seit 2010 lebt er in Berlin und reist in den Nahen Osten, wo er ungewöhnliche Themen aufgreift. Langs Spezialität ist es, Archäologie und Architektur zu verbinden, Vergangenheit und Gegenwart. Die Art, wie er sieht und wie er das Gesehene fotografiert, erinnert an sorgsam komponierte Gemälde. Das macht seine Aufnahmen so reizvoll.

Ausstellung

Kunstpreis Fotografie Lotto Brandenburg, 18. bis 29. August, Potsdam, Museum Fluxus, Schiffbauergasse 4f., Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag 13 bis 18 Uhr. Info: kunstpreis-fotografie.de.