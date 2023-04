Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es geht ihm immer um die Vergangenheit, die sich in der Gegenwart zeigt: Der Zweibrücker Fotograf und Filmemacher Andréas Lang (56) macht in seinem neuen Film „Das Haus“ mit einem Gebäude bekannt, das nur wenige von innen kennen.

Das Gebäude steht in Berlin, am Werderschen Markt. Im Sommer 2016 arbeitete Lang dort drei Monate in einem Atelier auf dem Dach. Er war der erste Stipendiat des Künstlerprogramms,