Der Zweibrücker Musiker Andi Rumpf hat ein neues Projekt: Wohnzimmerkonzerte, allein, zu zweit und zu dritt. Das steckt dahinter.

Am Donnerstag gibt es das erste Konzert im neuen Format: in Kaiserslautern im Kunstraum WebEnd, der in der Tat Wohnzimmeratmosphäre hat. Der Zweibrücker Sänger, Gitarrist und Komponist Andi Rumpf (59) stellt eigene Songs vor – zusammen mit dem Pianisten Max Paul (Thaleischweiler) und dem Zweibrücker Schlagzeuger und Percussionisten Marc Kambach, der natürlich sein Schlagzeug zu Hause lässt. Es wird ein akustisches Konzert.

Rumpf und Kambach kennt man von der Second Bridge Blues Band. Max Paul war Pianist der Pirmasenser Storytellers und ist Songwriter der Songwriter der Crazy Heart Connection. In Richtung Blues geht auch das neue Projekt.

Nischen finden

Vor zehn Jahren war es noch anders, aber heute gibt es in Zweibrücken kaum noch Möglichkeiten, für Bands aufzutreten (jenseits von Festen, die von Coverbands überschwemmt werden). Das mag Andi Rumpf in seinem Projekt bestärkt haben, denn er bietet kein Coverprogramm, sondern nur eigene Stücke. „Da muss man seine Nischen finden“, meint er. „Das kann bei Kulturförderungen gut funktionieren, aber es ist kein Kneipen-, Musikkneipen- oder Musikclub-Projekt, die gibt es leider immer weniger.“

Dass er das Ganze Wohnzimmerprojekt nennt, liegt daran, dass es mit einem Wohnzimmerkonzert gestartet ist. „Ein Freund hat mich gebeten, die Songs, die ich sonst mit der Second Bridge Blues Band spiele, einmal selbst zu singen, weil er hören wollte, wie das klingt.“ Sonst singt dort Rolf Lehberger, und Rumpf spielt nur Gitarre, auch wenn er die Songs komponiert hat.

Marc Kambach Foto: thof

„Da habe ich gemerkt: Die Leute laufen nicht weg, wenn ich singe – was ja schon mal was wert ist. So haben wir uns an Wohnzimmerkonzerte herangepirscht. Dann sagte jemand: ,Wenn jetzt noch Klavier dabei wäre’, so habe Max Paul gefragt.“ Wenn es noch ein bisschen anders klingen soll, kommt Marc Kambach dazu. Er spielt dann Congas oder auch mal auf dem Waschbrett.

In Kaiserslautern kommt diese Entstehungsgeschichte des Projekts zum Tragen. Andi Rumpf beginnt allein, dann steigen die anderen beiden Musiker ein. „In dieser Form präsentieren wir das zum ersten Mal öffentlich, außerhalb vom Wohnzimmer“, sagt Rumpf. Finanziell muss ich das Ganze nicht lohnen. „Das tut es auch nicht, das Wichtigste ist: Es macht einen Heidenspaß“, erklärt er.

Max Paul Foto: Peter Schneider

Ein Teil des Repertoires von Die Drei mit dem Blues, wie sie sich nennen, stammt auch von der Second Bridge Blues Band. Allerdings: „Viele Songs haben dort aus unterschiedlichen Gründen keinen Platz gefunden, manchmal passte es nicht oder wir konnten es nicht umsetzen. Diese Stücke sind jetzt dabei. Alle Songs haben deutsche Texte, hochdeutsche Texte.“

Zu den Themen, die darin angesprochen werden, gehören das Älterwerden, alltägliche Beobachtungen und auch ein Liebeslied an Andi Rumpfs Frau. „Da wäre es schon komisch, wenn das Rolf Lehberger bei der Second Bridge Blues Band singen würde“, lacht der Komponist. In dem Lied „Beratersprech“ greift er englische Phrasen auf, die man überall hört und die oft nichtssagend sind. Ein anderes Lied handelt von verhaltensauffälligen Vierbeinern: „Ich bin öfter seltsamen Hunden begegnet, habe von den Besitzern Biografien der Tiere gehört und nehme das ein bisschen aufs Korn.“ Etwa 20 Songs umfasst das erste Programm, darunter sechs von der Second Bridge Blues Band.

Flexibles Konzept

Dass der Startschuss des Projektes nicht in Zweibrücken und Umgebung, sondern in Kaiserslautern fällt, liegt an der Webend-Betreiberin Daphne Landenberger. „Zu ihr haben wir einen guten Draht. Es ist unkompliziert, dort zu spielen. Der Laden hat ungefähr Wohnzimmergröße und ist sehr heimelig – das passt.“ Aber Rumpf hat auch den Umkreis von Zweibrücken im Blick, etwa das Haus am Lindenbrunnen in Vinningen oder die Bodeguita in Pirmasens.

Dass er nun Wohnzimmerkonzerte spielt (auch zu zweit, dann als Die Zwei mit dem Blues) hat sich schon rumgesprochen: Im Juli ist Andi Rumpf zu einem Konzert in einem Wohnzimmer im Frankenland gebucht, als Soloauftritt. „Grundsätzlich kann ich allein spielen, es ist nicht festgelegt, zu wie vielen wir kommen. Das hängt davon ab, was die Veranstalter möchten. Wir sind flexibel – und niemand ist musikalisch gekränkt, wenn er mal nicht dabei ist.“ Im Internet hören kann man die Songs des neuen Projektes noch nicht, aber auf der Homepage der Second Bridge Blues Band findet sich eine Unterseite mit weiteren Informationen.

Info

Die Drei mit dem Blues, Wohnzimmerkonzert, 28. Mai, 20 Uhr, Kaiserslautern, am Webend, Richard-Wagner-Straße 55. Der Eintritt ist frei.