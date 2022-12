Es weihnachtet sehr, in Zweibrücken und in aller Welt. RHEINPFALZ-Mitarbeiterin Tatiana Zaitseva stammt aus Russland und berichtet über deutsche und russische Weihnachtstraditionen, ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede.

Beim Spaziergang durch die Stadt ist den meisten Zweibrückern bestimmt aufgefallen, dass neben dem Herbstlaub der frühlingsgrüne Löwenzahn noch gewachsen und gediehen ist, nicht ahnend, was für ihn der gnadenlose Frost bedeutet. Auch sprudelten vor kurzem noch die Fontänen in der Stadtmitte. Nur die Winterbekleidung der Figuren in den festlich geschmückten Schaufenstern sowie der Weihnachtsbaummarkt wiesen eindeutig auf den Winter und auf das bald kommende Fest hin.

An Weihnachten dreht sich vieles vor allem um die Weihnachtskönigin, um den Tannenbaum. Ein Prachtexemplar wurde in Zweibrücken wie auch die Jahre vorher auf dem Alexanderplatz aufgestellt. Meistens schmückt man aber zu Hause einen Weihnachtsbaum. Der Christbaum ist das beliebteste Symbol der Weihnachtszeit. Der Baum, wie wir ihn kennen, ist noch keine 400 Jahre alt. Den Brauch jedoch, die düstere Winterzeit mit grünen Pflanzen als Hoffnung auf neues Leben und Kerzen als Hoffnung auf neues Licht zu schmücken, gibt es schon lange. Die Lebenskraft, die in den grünen Gewächsen steckte, wurde als Heilkraft gedeutet. So glaubte man, sich Gesundheit ins Haus zu holen, wenn man es mit Grünem schmückte. Das mittelalterliche Deutschland brachte je nach Landschaft Elbe, Stechpalme, Wacholder, Mistel, Buchs, Tanne oder Fichte ins Haus. Im Wettstreit mit dem Weihnachtsbaum standen die Weihnachtspyramiden. Dabei gab es Pyramiden nicht nur im Erzgebirge, sie waren weit verbreitet. Zum Ende des 19. Jahrhunderts setzte sich jedoch der Christbaum allgemein durch.

Deutscher Export-Schlager

Nach Russland kam der Weihnachtsbaum im 19. Jahrhundert aus Deutschland an. Damals wurde der Weihnachtsbaum am Stock vor der Taverne befestigt. Es gab auch Weihnachtsbasare, wo man bei einem Spaziergang Geschenke kaufen konnte. Zu Hause wurde der Weihnachtsbaum heimlich geschmückt, um Kinder damit zu überraschen. Es gab dafür eine bestimmte Reihenfolge: ganz oben auf den Baum kam der rote Bartholomäus-Stern, weiter wurden Spielzeuge daran aufgehängt, denen folgten Bonbons und Lebkuchen, unten war Platz für von den Vorfahren geerbte Spielzeuge. Die Reichen ließen immer große Tannenbäume aufstellen und den Kindern war es sogar erlaubt, draufzuklettern. Den geschicktesten Kletterer ist es natürlich gelungen, für die anderen Kinder wurden zur Unterstützung kleine Stühlchen gestellt.

Im Vorfeld wurden in vielen Familien Ansichtskarten mit verschiedenen Abbildungen von Priestern, Tannenbäumen, Uhren oder Kalendern angefertigt, die dann beim Verreisen mitgenommen oder als quasi Visitenkarten verschickt wurden. In den ersten Weihnachtstagen besuchte man die Verwandten, gratulierte ihnen und brachte für diese Geschenke mit. Das festliche Essen am Heiligen Abend gab es erst nach der Bescherung. Man setzte sich an den großen Tisch, um gemeinsam dieses zu genießen und dabei gemütlich miteinander zu plaudern. Auf dem Tisch wurden unbedingt Getreidegerichte, Fisch, Fleisch, Salate, Piroggen mit verschiedenen Füllungen – runde, in der Sonnenform gebackene Pfannkuchen zum Andenken an die Verstorbenen – sowie Obst aus dem eigenen Garten serviert. Unter die Tischdecke wurde Stroh als Erinnerung an Jesus Christus gelegt. Das bekannteste und wohl am häufigsten gesungene Weihnachtslied hieß „Im Walde ist sie geboren“, in dem es um den Tannenbaum ging, der viel Freude vor allem für die Kinder brachte.

Aus Weihnachtsbaum wird Neujahrsbaum

Der Weihnachtbaum wurde ab den 30er Jahren dann durch den Neujahrsbaum ersetzt, der bei uns in der Familie meist kurz vor dem Jahresende geschmückt wurde. Als erstes kam die Girlande mit den bunten Birnen drauf; von oben bis zur Baummitte wurden gleichmäßig glänzende Kugeln sowie anderer Schmuck verteilt und unten Bonbons für die Kinder aufgehängt. Mein Bruder und ich durften jeden Tag eins zum Naschen raussuchen.

Eine Neujahrsfeier in einem russischen Kindergarten mit Tatiana Zaitseva. Foto: Privat

Meine Mutter beschäftigte sich mit dem festlichen Abendessen. In den letzten Jahren gab es mit Hackfleisch, Reis, Möhren und Zwiebeln gefüllte Kohlrouladen, die sehr gut schmeckten. Am Silvesterabend wurden alle Eltern, Verwandten, Bekannten zum Konzert in einen festlich geschmückten Saal des Kulturhauses eingeladen, wo die Kinder Gedichte vortrugen, Lieder sangen, tanzten und sogar Theaterstücke – meistens zum Neujahr passende Märchen – vorführten. Jeder durfte sein eigenes Kostüm entwerfen und es dann zusammen mit der Mutter oder mit der Oma anfertigen. An der Schule bastelten wir Tüten und bemalten diese je nach dem Geschmack mit verschiedenen Wintermotiven. Diese wurden später mit Nüssen, Orangen, Gebäck, Schokolade sowie Bonbons reichlich befüllt und am letzten Tag vor den Winterferien von Väterchen Frost („Ded Moroz“) und seiner Enkelin Schneemädchen („Snegurotschka“) verteilt. Durch diese Vorbereitung auf das Fest wurde Kreativität gefördert und die familiären Verhältnisse gestärkt.

Das erste deutsche Weihnachtsfest

Weihnachten wird in Russland seit 1991 wieder öffentlich gefeiert. Von der orthodoxen Mehrheit am 7. Januar, von den katholischen, evangelischen und anderen Minderheiten am 25. Dezember. Aber wie feiert man Weihnachten hier? Insbesondere interessiert das die Ankömmlinge und Flüchtlinge aus aller Welt. Vor fast 27 Jahren kam ich selbst nach Deutschland. Damals wartete ich gespannt auf das erste Weihnachtsfest, das ich mit meinem Ehemann, meinen Schwiegereltern und unserem kleinen Sohn natürlich nach der deutschen Tradition feierte; mit dem Weihnachtsgottesdienst mit vielen schönen Weihnachtsliedern in der Kirche, der danach folgenden Bescherung sowie mit einem speziellen, aber ganz einfachen Weihnachtsessen wie Wiener Würstchen und dazu selbstgemachten, deftigen Kartoffelsalat. Unser erster Weihnachtsbaum war klein, weil auch unser Sohn erst knapp vier Wochen alt war. Beim ersten Mal konnte ich nicht alles genau verfolgen. Im nächsten Jahr aber schmückte ich zu Weihnachten die Wohnung und bastelte schon einen Adventskranz. Den gibt es zu Weihnachten in meiner Heimat nicht, genauso wenig wie die Weihnachtspyramide, den Räuchermann und den Nussknacker.

Woher kommt eigentlich die Tradition des Kranzes, den am letzten Sonntag vor Heiligabend vier brennende Kerzen schmücken? Die Tradition des Adventskranzes ist noch jung, Sie geht zurück auf den Hamburger Theologen und Erzieher Johann Hinrich Wichern (1808-1881). Der Erzählung nach nahm sich Wichern einiger Kinder an, die in großer Armut lebten. Er zog mit ihnen 1833 in das „Rauhe Haus“, eine soziale Einrichtung in Hamburg-Horn, die als Stiftung noch heute existiert. Da die Kinder während der Adventszeit immer fragten, wann denn endlich Weihnachten sei, baute er 1839 aus einem alten Wagenrad einen Holzkranz mit 20 kleinen roten und vier großen weißen Kerzen als Kalender. So konnten die Kinder die Tage bis Weihnachten anhand der täglich entzündeten Kerzen abzählen. 1860 wurde der Wichern'sche Holzreifen erstmals mit Tannenreisig umwickelt. Somit war der Adventskranz, wie man ihn heute kennt, geboren. Dieser Brauch wurde rasch von evangelischen Familien übernommen. 1925 hing dann ein solcher Adventskranz auch in einer katholischen Kirche in Köln, 1930 auch in München. Inzwischen ist der Brauch weltweit verbreitet. In diesem Zusammenhang muss erwähnt werden, dass zum Andenken an Johann Hinrich Wichern das Altenheim in der Nähe des Zweibrücker Hauptbahnhofs seinen Namen.

Viel gemeinsam, wenig Unterschiede

Seit 1991 wird Weihnachten in Russland wieder fast wie früher gefeiert. Dazu kamen mit der Zeit manche Innovationen, wie Feuerwerke oder ferngesteuerte Lichterketten. Es gibt also viel Gemeinsames und wenige Unterschiede, was das Weihnachtsfest meiner Landsleute und der Einheimischen hier in Deutschland, speziell in Zweibrücken, betrifft. Wer mehr über Weihnachten und seine Traditionen wissen will, dem sei ein Besuch des deutschen Weihnachtsmuseums in Rothenburg ob der Tauber empfohlen. Dort kommen Weihnachtsfans voll auf ihre Kosten.