Laut des Wattweilerer Ortsbeiratsmitglied Nico Heilmann funktionieren mehrere analoge Telefonanschlüsse in Wattweiler nicht mehr. Ortsvorsteher Thomas Körner sagte im Ortsbeirat, von den Problemen zu wissen. Er habe sich bereits mit der Telekom auseinandergesetzt. Die Telekom, so Körner, räume die Probleme mit den analogen Anschlüssen ein. Bis Ende November sollen alle Telefone wieder funktionieren. „Das sind aber noch stramme vier Wochen“, kommentierte Körner. Allerdings biete die Telekom an, dass betroffene Kunden sich ein kostenfreies Ersatz-Handy ordern können. Problem bei der Sache: Vor allem Ältere haben noch einen analogen Telefonanschluss, über diesen läuft auch der Hausnotruf. Allerdings kann der nicht über ein Mobiltelefon angesteuert werden. Sollte einem Senior also etwas zustoßen, kann es zu gefährlichen Situationen kommen.