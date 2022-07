Zum Zweibrücker Stadtfest werden wieder abendliche Sonder-Stadtbusse eingesetzt, zusätzlich zum bestehenden Linienfahrplan. Nach Betriebsschluss werden an den Festtagen am Wochenende folgende Ortschaften zusätzlich angefahren: Rimschweiler (Linie 221), Hengstbach/Mittelbach (Linie 222), Wattweiler (Linie 223), Oberauerbach über Niederauerbach (Linie 224), Fasanerieberg (225), Mörsbach über Kreuzberg (226) und Wolfsloch über Europaring (229). Die Ergänzungsfahrpläne sind auf der Internetseite www.stadtbus-zw.de zu finden. Es gelten die üblichen Fahrpreise. Wegen des Stadtfests wird das Omnibusnetz in der Innenstadt bis einschließlich Montag, 1. August, vom Hauptbahnhof aus bedient. Bis dahin fahren die Stadtbusse den Zentralen Omnibusbahnhof Zweibrücken (ZOB) und die Haltestellen Herzog-Wolfgang-Straße, Pestalozzischule und Goetheplatz nicht an. Die Haltestellen Arbeitsamt, Bismarckstraße und Katholisches Krankenhaus“ werden hingegen auch an den Stadtfesttagen bedient.