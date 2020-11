Im gesamten Monat November müssen Schüler ab der fünften Klasse auch während des Unterrichts eine Maske tragen. Dies hat die Landesregierung angeordnet. Es gilt somit auch in Zweibrücken. Ausgenommen sind Schüler, die an Förderschulen unterrichtet werden. Grundschüler, also Schüler der Klassen ein bis vier, müssen auch weiterhin während des Unterrichts keine Masken tragen. An den Grundschulen sollen aber ab Montag, 9. November, so genannte Lerngruppen eingerichtet werden, wie die für Schulen zuständige Stadt-Beigeordnete Christina Rauch mitteilte. Wie das im Einzelnen aussehen soll, werde diese Woche geklärt. Der Sportunterricht ab Klasse fünf wird anders aussehen als bisher. Schulsport in der Halle soll es im November nicht geben. Entweder wird draußen Sport getrieben, ohne Maske, aber mit Abstand – oder es gibt Sporttheorie in einem Raum, wobei alle Maske tragen müssen. Oder die Schule bietet ein „alternatives Bewegungsangebot“ an, so das Ministerium. Damit kann ein Spaziergang oder eine Wanderung gemeint sein. Das Ministerium fordert die Schulen laut Rauch auch auf, Tage der offenen Tür abzusagen oder zu verschieben oder diese nur im Internet zu veranstalten.