Voriges Jahr war es wegen Corona ausgefallen, doch diesmal wird das beliebte Kinderfest im Neunkircher Zoo wieder gefeiert. Am saarländischen Feiertag Mariä Himmelfahrt am 15. August stellen wieder der Neunkircher Kinderkarnevalsverein Hoppeditz und der Zoo das Fest von 11 bis 17 Uhr auf die Beine. Eintritt wird ausschließlich für Geimpfte, Getestete oder Genesene gewährt. Eine Teststation steht direkt am Zoo bereit. Der Kinderkarnevalsverein organisiert auf dem gesamten Zoogelände sieben Spiele für die ganze Familie. Gespielt werden kann von 11.30 bis 15.30 Uhr; ab 17 Uhr werden die Hauptpreise vergeben. Auf der Musikpavillon-Bühne unterhalb der Zooschule werden diverse kleine Tanzauftritte sowie Kasperletheater und Auftritte eines Zauberers geboten. Ergänzend lädt die Zoo-Falknerei zu Flugvorführungen ein. Zoodirektor Norbert Fritsch weist darauf hin, dass an Mariä Himmelfahrt für Kinder von drei bis 17 Jahren ab 10 Uhr ein ermäßigter Eintrittspreis von 2,50 Euro gilt. Um an den Spielen sowie der anschließenden Verlosung teilzunehmen, kann für den Unkostenbeitrag von 2,50 Euro eine Spielkarte erworben werden. Der Neunkircher Zoo ist täglich von 8.30 bis 18 Uhr geöffnet; der letzte Einlass wird jeweils um 17 Uhr gewährt.