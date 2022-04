REIFENBERG. Nach drei Jahren Pause ziehen an Karfreitag wieder Klepperer durch Reifenberg.

Wegen des Leidens Jesu werden die Glocken ab Gründonnerstagabend abgeschaltet. Zu den Zeiten, zu denen normalerweise die Glocken läuten – um 6.45, 12 und 18.30 Uhr – erinnern die zehn bis 15 Messdiener, Kommunionkinder und andere Jugendliche mit ihren Ratschen und kurzem Gesang an die Gebetszeiten. Am Samstag gegen Mittag gehen sie noch einmal durchs Dorf und nehmen auch kleine Spenden im Freien und auf der Straße entgegen. Wegen Corona klingeln sie nicht an den Haustüren.