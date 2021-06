Am Rastplatz der Autobahn 6 am Saarbrücker Grenzübergang „Goldene Bremm“ wurde am Mittwoch, 16. Juni, ein Lkw-Fahrer tot in seinem Führerhaus entdeckt. Wiederbelebungsversuche der Helfer vom Rettungsdienst blieben erfolglos. Der Vorfall erregte am Grenzübergang große Aufmerksamkeit. Der Leichnam blieb zunächst im Lastwagen zurück und konnte erst fünf Stunden später weggebracht werden. Der Lkw stand die ganze Zeit über in der Sonne. Feuerwehrleute unterstützten den Bestatter bei der Bergung des Verstorbenen. Nach Auskunft der Bundespolizei war der Fahrer wegen einer Erkrankung in seinem Führerhaus verstorben.