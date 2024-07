Unbekannte haben die Glasscheibe eines Eiscafés in der Homburger Talstraße beschädigt und so einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Wie ein Polizeisprecher im Gespräch mit der RHEINPFALZ berichtet, handelt es sich um die Dolce Amaro Eismanufaktur gegenüber des Christian-Weber-Platzes. Bereits am Sonntag um Mitternacht haben die Täter mit einem unbekannten Gegenstand die Glasscheibe eines Windfangs beschädigt, der den Außenbereich des Eiscafés abgrenzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das eigentliche Gebäude sei nicht beschädigt worden; laut Polizeisprecher war es offenbar auch nicht das Ziel der Täter gewesen, in die Eisdiele einzubrechen. Die Polizeiinspektion Homburg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06841 1060.