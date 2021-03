An der Wintringer Kapelle zwischen Bliesransbach und Kleinblittersdorf im Biosphärenreservat Bliesgau, entsteht zurzeit eine monumentale Holzskulptur des Saarbrücker Künstlers Martin Steiner (61). Die Besucher können dem Bildhauer tagsüber dabei zusehen und mit ihm sprechen. Sie trägt den Titel „[Ver]Wandlung – Weltenkreis Erde“. Das Kunstwerk, ist eine symbolische Erdkugel aus Holz mit einem Durchmesser von sechs Metern und entsteht innerhalb der nächsten fünf Wochen. Um das Netzwerk von 714 Unesco-Biosphärenreservaten zu visualisieren, werden 714 grün eingefärbte Holzsegmente in die Skulptur eingebaut. Vorbereitet werden sie von Mitarbeitern der Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung Obere Saar. Die Idee und die Konzeption dazu hat der Zweibrücker Peter Michael Lupp, Kulturreferent des Regionalverband Saarbrücken, entwickelt, der das Kunstprojekt kuratiert. Ein Foto des Kunstwerkes von Martin Steinert wird im Mai oder Juni vom Biosphärenzweckverband Bliesgau an alle 714 Unesco-Biosphärenreservate der Welt gesendet. Sie sollen darauf reagieren und als Zeichen der Verbundenheit ein Zitat für den Wandel und Hinweis auf eigene Kunstprojekte zur Nachhaltigkeit zurückschicken. Das Steinert-Objekt ist das weltweit erste Kunstprojekt, das die Unesco-Biosphärenreservate in dieser Form sichtbar macht.