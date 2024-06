Während das Hallenbad die Betriebspause ab Juli vor Augen hat, startet der Sommer nun durch und die Badesaison kann im Warmfreibad an der Schließ so richtig losgehen. Wegen der Hochwasserphase um Pfingsten, sowie wegen der allgegenwärtig Schlechtwetterlage hatte das Freibad zwischendurch immer mal wieder für ein paar Tage pausiert. Letztmals war es ab vergangenen Mittwoch zu. Seit Montag ist es wieder zu den Zeiten 10 bis 20 Uhr (witterungsabhängig Montag bis Sonntag; Kassenschluss 19 Uhr) geöffnet. Tageskarten gibt es für 3,50 Euro (Erwachsene) und 2,50 Euro (Jugendliche von vier bis 17 Jahre). Der Feierabendtarif ab 17 Uhr ist jeweils einen Euro rabattiert. Bei 24 Grad Wassertemperatur zogen die schon ab dem Vormittag die Freizeit- und Vereinsschwimmer ihre Bahnen im Freibad an der Schließ.