Im Dezember will der Spezialseile-Hersteller Verope seinen Erweiterungsbau auf dem Industriegebiet am Steitzhof beziehen. Die Bauarbeiten der Halle, die von der Autobahn aus zu sehen ist und in der Nähe der neuen Amazon-Halle steht, haben vor einigen Wochen begonnen. Parallel zu Erdarbeiten werden nach Auskunft der Geschäftsführung derzeit die Gerippe der gut 100 Meter langen Halle aufgestellt. Verope beliefert mit den am Steitzhof entwickelten, beim Joint-Venture-Partner Kiswire in Südkorea hergestellten Seilen weltweit Hersteller von Bau-, Hafen- und Schiffskranen, zudem Aufzügen aller Art. In dem 5645 Quadratmeter großen Erweiterungsbau sollen künftig Seile mit noch größerem Durchmesser und höherem Gewicht konfektioniert, speziell auf die Kundenbedürfnisse abgestimmt, werden. Verope hatte schon im vergangenen Jahr bauen wollen. Umweltuntersuchungen und -auflagen haben die Erteilung der Baugenehmigungen aber verzögert.